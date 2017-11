Paesi Bassi: diocesi di Den Bosch, progetto con i bambini “Celebrare l’eucarestia insieme”

La diocesi di Den Bosch, Paesi Bassi, ha deciso di dedicare più attenzione al coinvolgimento dei piccoli nelle celebrazioni domenicali. Parte così il progetto “Celebrare l’eucarestia insieme” che punta ad accogliere nelle liturgie i “bambini battezzati, ma non ancora invitati a fare la prima comunione”: sono “iscritti nelle nostre comunità di fede” e quindi “meritano un posto nelle nostre celebrazioni”, spiegano i promotori del progetto. “Non tutto nella liturgia può essere reso pienamente comprensibile ai bambini, ma possiamo cercare di spiegarla a loro”, a partire dai “segni, simboli e parole che hanno un riferimento nella vita quotidiana, anche dei bambini più piccoli. Questo progetto sull’Eucaristia muove da quelle esperienze”. La proposta verrà presentata alle parrocchie giovedì 23 novembre nel corso di un incontro seminariale che prevede una introduzione sulle motivazioni e gli obiettivi e poi la presentazione pratica del progetto e dei materiali disponibili. “Insieme celebrare Eucaristia” è un percorso “semplice in cui i genitori, i nonni e i membri delle parrocchie lavorano insieme per insegnare ai bambini a partecipare ‘passo dopo passo’ con la comunità di fede che celebra l’Eucaristia”.