Giornata mondiale poveri: Trento, giovedì 16 novembre dibattito su “Al passo dei poveri: dal problema ai volti”

In preparazione alla prima Giornata mondiale dei poveri, la diocesi di Trento, attraverso Caritas e Fondazione Comunità Solidale, organizza un dibattito sul tema “Al passo dei poveri: dal problema ai volti” mettendo a confronto politica, Chiesa e media. L’iniziativa, in programma per le 17.30 di giovedì 16 novembre, si svolgerà a Trento, presso l’aula magna del seminario diocesano. Dopo l’introduzione di Piergiorgio Franceschini, dell’Ufficio stampa diocesano, e l’intervento dell’arcivescovo di Trento, mons. Lauro Tisi, su “Per una Chiesa capace di riconoscersi nel povero” saranno gli assessori alle politiche sociali Luca Zeni (Provincia autonoma di Trento) e M. Chiara Franzoia (Comune Trento) a dialogare su “Conciliare il nuovo welfare con le storie e i volti delle persone”. Seguiranno le riflessioni proposte dai rappresentanti dei media locali, chiamati a rispondere alla domanda: “I poveri, notizia scomoda?”.