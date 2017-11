Giornata mondiale poveri: Savona-Noli, sabato 18 novembre incontro del vescovo Marino con i volontari Caritas

Alla vigilia della prima Giornata mondiale dei poveri, la Caritas diocesana di Savona-Noli promuove per sabato 18 novembre un incontro per tutti i volontari che operano nel settore, a cui parteciperà il vescovo diocesano, mons. Calogero Marino. L’appuntamento, che sarà ospitato dalle 9 nel seminario vescovile di Savona, “d’ora in avanti diventerà per la Caritas – si legge in una nota – un appuntamento di novembre sentendoci in sintonia con tutta la Chiesa e con tutti gli uomini e le donne che lottano per un mondo più giusto”. Nel corso della mattinata si approfondirà la frase di Giovanni “Non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità” (1 Gv 3,18), che è il tema scelto da Papa Francesco per la prima Giornata mondiale dei poveri. Al termine è in programma il pranzo offerto dalla Caritas.