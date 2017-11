Giornata mondiale poveri: i sindaci della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca serviranno il pranzo a 72 bisognosi

I sindaci dei 18 Comuni della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca serviranno il pranzo a 72 poveri nel Salone del Pellegrino, nei pressi della Basilica di Leuca, domenica 19 novembre, alle 12.30, in occasione della Giornata mondiale dei poveri. Lo rende noto la Fondazione “Parco Culturale Ecclesiale Terre del Capo di Leuca – De Finibus Terrae”, tra gli organizzatori assieme al Banco delle Opere della Carità, alla Caritas diocesana, alla Fondazione Don Tonino Bello. L’iniziativa “Contro la povertà… ‘servono’ i sindaci” sarà preceduta da un momento di preghiera e riflessione guidato dal vescovo mons. Vito Angiuli. Un momento che rientra nell’ambito di un percorso più ampio. “Ogni giorno, la Caritas diocesana si impegna a contrastare la povertà con varie iniziative e sono numerosi i bisognosi aiutati dal Banco delle Opere della Carità, che raccoglie gli alimenti dalla filiera agroalimentare, i farmaci da banco e i prodotti igienico sanitari, ridistribuendoli a enti e associazioni caritative verso gli indigenti – si legge in una nota -. Occorre registrare anche i positivi risultati del microcredito, che negli ultimi anni ha visto decine di beneficiari, in situazione di povertà, aver accesso ai servizi finanziari”.