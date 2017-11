Giornata mondiale poveri: diocesi L’Aquila, celebrazioni e incontri. Dall’arcivescovo una donazione per le opere caritative a Pile

In occasione della prima Giornata mondiale dei poveri, sono diverse le iniziative organizzate a L’Aquila alle quali parteciperà l’arcivescovo Giuseppe Petrocchi. Si inizia venerdì 17 ottobre, alle 21, con la veglia di preghiera in preparazione alla Giornata, animata dal Coro diocesano giovanile “San Massimo”. La veglia sarà celebrata nella parrocchia di san Francesco d’Assisi in Pettino dove sono ospitati alcuni giovani migranti. Nella mattinata di domenica 19 novembre, l’arcivescovo si recherà nella parrocchia di san Giovanni Battista di Pile dove è attiva una mensa serale per i poveri. Qui mons. Petrocchi incontrerà i volontari della mensa e alcuni ospiti, facendo dono al parroco, don Ramon Mangili, di una somma in denaro per il sostegno alle opere caritative della parrocchia. Al termine della visita, alle 11.30, celebrerà la messa per i poveri all’interno della tenda-chiesa dove, dal sisma del 2009, la comunità parrocchiale si riunisce per la celebrazione eucaristica. Infine, martedì 21 novembre, accompagnato dal direttore della Caritas diocesana, don Massimiliano De Simone, l’arcivescovo si recherà presso i locali del Movimento Celestiniano in piazza d’Armi dove sarà accolto da padre Quirino Salomone. Alle 17 incontrerà prima un gruppo di immigrati ospiti del Movimento e poi un gruppo di animatori della mensa Fraterna Tau che assicura quotidianamente i pasti ai poveri.