Giornata mondiale poveri: attesi in 4mila alla messa in san Pietro con Papa Francesco. Poi saranno a pranzo in Aula Paolo VI e in mense e istituti romani

Saranno 4mila le persone bisognose, meno abbienti e povere che domenica 19 novembre parteciperanno in san Pietro alla celebrazione eucaristica presieduta da Papa Francesco in occasione della prima Giornata mondiale dei poveri. Né da notizia il Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione in una nota diffusa oggi nella quale spiega che queste persone, accompagnate dal personale delle associazioni di volontariato, sono provenienti non solo da Roma e dal Lazio, ma anche da diverse diocesi del mondo (Parigi, Lione, Nantes, Angers, Beauvais, Varsavia, Cracovia, Solsona, Malines-Bruxelles e Lussemburgo). Terminata la messa, 1.500 di loro saranno ospitati in Aula Paolo VI, per prendere parte ad un pranzo festivo insieme a Papa Francesco. Il menù preparato dal ristorante “Al Pioppeto” di Sergio Dussin prevede gnocchetti sardi padellati con pomodoro, olive e formaggio Collina Veneta, bocconcini di vitello con verdure, polenta e broccoli di Bassano, tiramisù alla veneta, acqua, aranciata e caffè. “Animeranno questo momento – si legge nella nota – la Banda della Gendarmeria Vaticana e il coro ‘Le dolci note’, composto da bambini dai 5 ai 14 anni”. Gli altri 2.500 saranno trasferiti presso mense, seminari e collegi cattolici di Roma (Pontificio Collegio Americano del Nord, Collegio Apostolico Leoniano, Mense del Circolo San Pietro, Mensa Caritas Roma, Comunità di Sant’Egidio, Pontificio Seminario Romano Minore, Pontificio Ateneo Regina Apostolorum) per partecipare anche loro ad un pranzo festivo. “I poveri – prosegue la nota – saranno serviti da 40 diaconi della diocesi di Roma e da circa 150 volontari provenienti dalle parrocchie di altre diocesi.

Tra le iniziative organizzate in preparazione alla Giornata, c’è anche il presidio sanitario solidale – attivo fino a domenica 19 novembre, dalle 9 alle 16 – in piazza Pio XII. Sabato 18 novembre, dalle 20, la Basilica di san Lorenzo fuori le Mura, ospiterà una veglia di preghiera per il mondo del volontariato che “ogni giorno nel silenzio del loro impegno offrono sollievo e gioia a tanti poveri”.