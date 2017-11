Giornata mondiale poveri: un presidio sanitario delle Misericordie in piazza San Pietro

Per la Giornata mondiale dei poveri, domenica 19 novembre, le Misericordie saranno in piazza San Pietro, dove hanno allestito un presidio sanitario per persone vulnerabili. Lo comunicano con una nota in cui segnalano anche la realizzazione di diverse iniziative caritative in tutta Italia. Il presidio, composto da cinque ambulatori, è stato allestito ieri e per tutta la settimana sarà a disposizione dei poveri erogando visite e prestazioni sanitarie. “Le Misericordie sono state chiamate da mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione – si legge nel comunicato -, e queste ultime hanno risposto positivamente attivandosi in modo veloce e positivo per rispondere a questa importante richiesta”. I giovani volontari del Movimento delle Misericordie, inoltre, gestiscono all’interno del presidio un servizio di ristoro, “offrendo a tutti coloro che usufruiranno del presidio sanitario ristoro con bevande calde e snack, ma anche ascolto e sostegno psicologico”. Generi alimentari saranno offerti da Unicoop Firenze e Banco Alimentare.