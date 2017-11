Giornalismo: Ucsi Sicilia, Palermo ospiterà la celebrazione della festa di san Francesco di Sales nel 2018

“Sarà Palermo, capitale italiana della Cultura 2018, a ospitare la festa regionale dei giornalisti, il 26 gennaio 2018, in occasione della ricorrenza di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti”. Lo ha deciso il consiglio regionale dell’Ucsi Sicilia, al termine della riunione che si è svolta nei giorni scorsi ad Agira, in provincia di Enna. Il consiglio regionale è stato aperto con la riflessione del consulente ecclesiastico regionale, don Paolo Buttiglieri, che ha sottolineato come “l’Ucsi è in cammino” e le direttive da percorrere sono un “maggiore dialogo e una più intensa comprensione”. “Quest’anno, per la prima volta la festa regionale di san Francesco di Sales si svolgerà a Palermo – ha annunciato il presidente regionale dell’Ucsi, Domenico Interdonato – dove lo scorso anno è stata ricostituita la sezione provinciale. Sarà una festa per tutti i giornalisti che rifletteranno sulla comunicazione come dialogo e comprensione reciproca”.