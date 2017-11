Parlamento Ue: Rodrigues (S&d), “in Catalogna vulnus allo stato di diritto”. Malta, serve indagine su omicidio Caruana Galizia

(Strasburgo) La vicenda catalana, la situazione in Polonia e Ungheria, l’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia a Malta, i negoziati per il Brexit: diverse questioni nazionali fanno irruzione al Parlamento europeo, elevando la temperatura del dibattito politico. La vicepresidente del gruppo Socialisti e democratici (S&d), Maria Joao Rodrigues, portoghese, richiesta di un parere sullo scontro politico in Spagna, afferma: “Quanto sta succedendo in Catalogna insegna anzitutto che occorre dialogo, che per risolvere i problemi bisogna mettersi intorno a un tavolo e discutere, chiarirsi. Mentre la dichiarazione di indipendenza è un vulnus allo stato di diritto e uno sfregio alla Costituzione democratica spagnola”. E il caso maltese? “Si tratta di un caso differente – afferma Rodrigues –; in Polonia e Ungheria assistiamo a violazioni generalizzate dello stato di diritto, con giustizia e libertà messe a dura prova, mentre quanto accaduto a Malta, che certamente ci preoccupa, richiede una indagine indipendente per comprendere cosa sia successo dentro il caso Caruana Galizia”.