Dire: i titoli e il tg politico

(DIRE-SIR) – I titoli e il tg politico realizzato dall’agenzia Dire. Anche su www.dire.it e www.agensir.it.

Cresce il Pil, confermate stime governo

L’Istat comunica che il prodotto interno lordo per il terzo trimestre dell’anno è cresciuto dello 0,5% rispetto al secondo trimestre. La crescita di beni e servizi prodotti in Italia nel 2017 si attesta quindi a +1,8%, superiore alle previsioni del governo. “Il sistema si è messo in moto, non disperdiamo i risultati”, dice il premier Paolo Gentiloni, che ieri ha presentato un piano in sette punti e 300 milioni di risorse ai sindacati sul tema delle pensioni. Viene incontro alle richieste di Cgil, Cisl e Uil sull’allentamento dei requisiti per la pensione di anzianità a partire dal 2019.

Nazionale fuori dai mondiali, scontro Renzi-Salvini

L’uscita della nazionale italiana dai mondiali di calcio diventa un caso politico. Per Matteo Salvini “troppi stranieri in campo, dalle giovanili alla Serie A, e questo è il risultato”. Il segretario del Pd Matteo Renzi spiega invece che “chi conosce il calcio sa che gli argomenti di Salvini sono ridicoli: gli stranieri stanno ovunque”. Per Renzi il leader della Lega fa lo “sciacallo”.

Pro e contro la caccia, centrodestra diviso

Derby ambientale nel centrodestra. Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini chiedono di non discriminare i cacciatori. Parere opposto a quello della leader del Movimento Animalista Michela Brambilla. Per lei la caccia va messa al bando, le doppiette vanno fermate. Ospiti della fondazione “Una”, Bernini e Gelmini chiedono di tutelare l’attività venatoria. Dietro l’industria delle armi, spiega Gelmini, ci sono posti di lavoro, c’è un pezzo di economia che non va marginalizzato.

Dal Papa kit per coltivare a 5mila famiglie del Sud Sudan

Grazie ai 25mila euro donati recentemente da Papa Francesco alla Fao 5mila famiglie, cioè 30mila persone del Sud Sudan hanno ricevuto un kit per la coltivazione ortofrutticola attraverso il quale potranno provvedere alla loro sussistenza. “Questi kit ortofrutticoli possono davvero fare la differenza tra la vita e la morte per molte persone”, spiega al Sir Serge Tissot, rappresentante della Fao in Sud Sudan. I kit arrivano in un momento in cui si prevede un peggioramento della sicurezza alimentare per i prossimi mesi.