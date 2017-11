Crisi vocazioni: mons. Magrin (Uac), “sacerdoti siano individuati da parroco e consiglio pastorale tra giovani e adulti della parrocchia”

“Ogni parroco col Consiglio pastorale individui giovani o adulti della parrocchia che abbiano le caratteristiche umane per essere diaconi o presbiteri. Quindi, propongano loro questa vocazione”. Lo ha detto questa mattina mons. Giovanni Magrin, presidente dell’Unione apostolica del clero, durante l’assemblea internazionale riunita a Roma. Nel suo intervento, mons. Magrin ha avanzato questa proposta a nome dell’Uac per far fronte alla carenza di vocazioni. “Si propone ciò e alcuni diranno no come il giovane ricco a Gesù, altri diranno subito sì come gli apostoli, altri ancora matureranno con l’aiuto della comunità parrocchiale”. Una “soluzione” che “l’Uac suggerisce anche al nostro carissimo Papa Francesco”. “Bisogna ‘evangelizzare’ in questa direzione vescovi e parroci”, sottolinea mons. Magrin, che ha ribadito l’esigenza di un maggior coinvolgimento dei diaconi all’interno del clero. “I diaconi sono ordinati a guidare il servire della Chiesa – ha aggiunto -. L’impiego del diacono dovrebbe essere pensato a tempo pieno come nei primi secoli della Chiesa”. Il riferimento è al terzo secolo, quando “la figura del parroco coincideva spesso con quella del diacono, in quanto longa manus operativa nei villaggi di un vescovo che stava in città, attorniato dal presbiterio”.