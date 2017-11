Università: Aidu, venerdì 17 novembre convegno a Roma su “Relazionalità e orientamento”

Sarà dedicato al tema “Relazionalità e Orientamento” il convegno nazionale dell’Associazione italiana docenti universitari (Aidu) che si terrà a Roma venerdì 17 novembre. Promosso in collaborazione con l’Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e l’università della Cei, la Federazione universitaria cattolica italiana (Fuci), l’Associazione italiana maestri cattolici (aimc) e l’Unione cattolica italiana insegnanti medi (Uciim), il convegno sarà ospitato dalle 9.30 presso il Dipartimento di Scienze della formazione dell’Università Roma Tre. “L’Aidu – spiega Roberto Cipriani, presidente dell’associazione – ha voluto che quest’anno il convegno nazionale fosse ‘interassociativo’ perché riteniamo necessario coinvolgere su temi attuali come giovani-istruzione-lavoro tutti i protagonisti del mondo dell’istruzione: scuole, università, docenti, studenti, istituzioni, esperti del settore”. Nel corso del convegno verrà consegnato il premio Aidu “Humboldt-Newman” 2017 (premio intitolato a due grandi innovatori del sistema universitario), assegnato quest’anno, in occasione del cinquantesimo anniversario della morte, alla memoria di don Lorenzo Milani ed alla scuola di Barbiana. La giornata sarà aperta da mons. Mariano Crociata e da Ernesto Diaco, rispettivamente presidente della Commissione episcopale e direttore dell’Ufficio nazionale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università della Cei. Tra gli interventi in programma anche quelli di Ivano Dionigi, dell’Università di Bologna e presidente del Consorzio AlmaLaurea, dello scrittore Eraldo Affinati, di Daniele Livon, direttore generale del Miur e Marco Mancini, capo Dipartimento della formazione superiore e ricerca del Miur.