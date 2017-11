Russia: mons. Pezzi (Mosca), “misericordia è incontro con Cristo nei più deboli”

“Grazie per le generose donazioni fatte nel giorno della misericordia, il 28 ottobre scorso, che ho istituito per sostenere e sviluppare opere concrete di carità nella nostra arcidiocesi come frutto visibile del Giubileo della misericordia”. “Misericordia però non è solo fare beneficienza”. Lo ha scritto l’arcivescovo di Mosca Paolo Pezzi in una lettera alla diocesi in vista della Giornata mondiale dei poveri (19 novembre). “Misericordia è innanzitutto un incontro con Cristo nei più deboli tra noi. Questo incontro deve cambiare la vita di una persona, renderla migliore e più vicina a Dio. Quindi, andiamo incontro ai poveri, non perché già sappiamo che il bisognoso è Gesù, ma per scoprire di nuovo che il bisognoso di fronte a noi è Gesù”, spiega ancora l’arcivescovo a commento della lettera di Papa Francesco per questa giornata. Mons. Pezzi chiede ai suoi fedeli di “pensare seriamente ad attività di preghiera o di altro tipo che possono essere svolte nelle parrocchie, monasteri e comunità” in questa giornata, “anche se manca ormai poco tempo”. E come esempio riferisce degli impegni che si svolgeranno a Roma sabato 18 novembre con la veglia di preghiera per i volontari a San Lorenzo fuori le mura e la domenica, con la celebrazione eucaristica presieduta da Papa Francesco e, dopo l’Angelus, il pranzo con i poveri nell’Aula Paolo VI. “Mi auguro che questo giorno ci aiuti tutti non solo a fare qualcosa per i poveri, ma ad andare veramente incontro a loro e accoglierli”, conclude mons. Pezzi.