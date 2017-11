Rinnovamento nello Spirito: da oggi ad Assisi ritiro nazionale sacerdoti con mons. Zuppi

Ha preso avvio oggi (fino a sabato 18), ad Assisi, il ritiro nazionale per sacerdoti, diaconi e religiosi promosso dal Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS), nell’ambito del calendario previsto per il Giubileo d’Oro del movimento. A predicare gli esercizi ai circa 220 sacerdoti attesi è monsignor Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna. Tra i temi affrontati “la Compassione di Gesù; Seminario di vita nuova nello Spirito; Esercizio dei Carismi”. Con mons. Zuppi interverranno anche il presidente del RnS, Salvatore Martinez, che terrà un seminario sull’esercizio dei carismi, e don Guido Maria Pietrogrande, consigliere spirituale nazionale del RnS, che guiderà il seminario di vita nuova nello Spirito. Il ritiro si concluderà con la preghiera per una nuova effusione dello Spirito Santo. “Una tradizione che si rinnova e che nell’Anno del Giubileo d’Oro del RnS ci vede ancor più vicini a Papa Francesco e al suo programma missionario di misericordia – afferma Martinez -. Le sfide che il Vangelo pone a questo nostro tempo necessitano di sacerdoti forti e audaci nella fede carismatica, quella che rende ‘agenti di misericordia’ nella Chiesa e nel mondo. Per questo vogliamo offrire a sacerdoti, diaconi e religiosi delle intense giornate di Ritiro spirituale, in cui tutta la persona, con tutto ciò che il ministero comporta, possa stare dinanzi alla Parola di Dio e nell’ascolto, in preghiera, essere toccata e trasformata sotto l’azione dello Spirito di Dio, per una nuova, personale esperienza di Gesù e del Suo Vangelo”.