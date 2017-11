Fatebenefratelli Brescia: dopo la chiusura degli Opg un convegno e il primo studio su violenza e disordini mentali

La recente chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari (Opg) e il contestuale avvio delle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) ha rappresentato un cambiamento epocale nel campo della psichiatria forense italiana. Lo spiega l’Irccs Fatebenefrateli di Brescia, secondo il quale le competenze e le responsabilità assistenziali per i Dipartimenti di salute mentale (Dsm) “si sono accresciute, anche se essi erano e sono solo in parte attrezzati a trattare efficacemente pazienti con una storia di comportamenti violenti”. Malgrado questo, i Fatebenefratelli restano in prima linea e gestiscono a San Maurizio Canavese (Torino) una delle nuove Rems. “Dipartimenti di salute mentale e Rems: verso nuovi scenari assistenziali per la psichiatria forense” è il convegno che il 22 e il 23 novembre al centro Probrixia di Brescia riunirà i massimi esperti della materia nel corso del quale verranno forniti i risultati conclusivi del progetto “Violence Risk and MEntal Disorders” (Viormed), finanziato dalla Regione Lombardia, promosso e coordinato dall’Irccs Fatebenefratelli. Il progetto Viormed rappresenta il primo studio prospettico mai fatto in Italia per valutare e seguire, con una metodologia particolarmente rigorosa, un’ampia coorte di pazienti in trattamento, caratterizzati da una storia di gravi comportamenti violenti. Il Fatebenefratelli di Brescia ha inoltre vinto un progetto europeo dedicato ad un’analisi dei percorsi assistenziali e delle caratteristiche delle strutture psichiatrico-forensi in 5 Paesi europei (oltre l’Italia, Austria, Germania, Gran Bretagna e Polonia). Una sessione sarà interamente dedicata alla presentazione di progetti ed esperienze condotte sino ad oggi nelle Rems e nei Dsm, seguita da una revisione delle conoscenze ad oggi disponibili per la prevenzione ed il trattamento di pazienti con disturbi mentali gravi a rischio di comportamenti violenti.