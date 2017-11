Libano: card. Bechara Rai, patriarca maronita, atteso a Ryiad nel pomeriggio. In agenda incontro con Hariri

Il Patriarca maronita Bechara Boutros Rai si appresta a realizzare l’annunciato viaggio in Arabia Saudita: la partenza del Patriarca da Beirut per Riyad è prevista per il pomeriggio di oggi, lunedì 13 novembre. Questa sera stessa – riferiscono fonti libanesi contattate dall’Agenzia Fides – il Patriarca avrà un incontro con gli immigrati libanesi che lavorano in Arabia Saudita, e che dopo gli ultimi, concitati sviluppi dei rapporti tra Beirut e Ryiad temono di perdere i propri posti di lavoro. Nel programma di domani, tra gli altri impegni del Patriarca è stato inserito anche l’incontro con il Primo Ministro dimissionario libanese Saad Hariri, che ha comunicato dall’Arabia Saudita in diretta tv la sua intenzione di dimettersi dall’incarico di premier. Il Primate della Chiesa maronita è stato invitato all’inizio di novembre dalle autorità saudite, e erano già stati annunciati in precedenza i colloqui del Patriarca con Re Salman e con il Principe ereditario Mohammad Bin Salman. Secondo le fonti del Patriarcato maronita, la visita del Patriarca si concentrerà sui temi del dialogo, del rifiuto del terrorismo e dell’estremismo, e toccherà anche la condizione dei lavoratori libanesi residenti in Arabia Saudita, che secondo i dati del ministero degli Esteri libanese sarebbero circa 300mila, e che ora temono di essere espulsi dal Paese. L’invito ufficiale a visitare l’Arabia Saudita era stato consegnato al Patriarca Rai da Walid Bukhari, incaricato d’affari dell’ambasciata saudita in Libano, mercoledì 1° novembre. “La visita come tale” aveva dichiarato a Fides il vescovo Camillo Ballin, vicario apostolico per l’Arabia Settentrionale, “potrebbe essere l’inizio di un atteggiamento nuovo dell’Arabia Saudita verso le altre religioni”. In passato, tra i Patriarchi d’Oriente, solo il Patriarca greco ortodosso di Antiochia Elias IV visitò ufficialmente l’Arabia Saudita nel 1975. Il Patriarca maronita Rai è anche membro del Collegio cardinalizio, e in tale veste potrebbe diventare il primo Cardinale a visitare ufficialmente l’Arabia Saudita per incontrare le autorità del Paese. Nel frattempo, le dimissioni del Premier libanese hanno accentuato anche la valenza politica e geopolitica della visita patriarcale.