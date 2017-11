Giornata mondiale poveri: Roma, domenica open day nella “casa” dell’associazione “I poveri al centro”

In occasione della prima Giornata mondiale dei poveri indetta da Papa Francesco domenica 19 novembre, l’associazione romana “I poveri al centro” effettuerà domenica dalle 10 alle 18 un Open day de “La Tua Casa al centro”, spazio di accoglienza e servizi per poveri e persone in difficoltà a via del Mascherone 60. L’iniziativa, si legge in un comunicato, ha “lo scopo di permettere a chi lo desidera di conoscere cosa facciamo, come operiamo e, soprattutto, con quale spirito ci poniamo, affinchè chi voglia contribuire possa farlo nel modo a lui più congeniale”. Alle 12 verrà celebrata la Messa nell’attigua chiesa dei Santi Giovanni Evangelista e Petronio dei Bolognesi. Alle 13, prosegue il comunicato, “i nostri amici più poveri, che già ci conoscono, sono invitati nella “casa” per un “Rinfresco con lo Chef”, una colazione preparata in chiave gourmet per l’occasione.