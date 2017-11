Vescovi Ecuador: promuovere “un clima di serenità e riconciliazione” nel Paese

Al termine dell’assemblea plenaria che si è tenuta a Puyo fino a venerdì scorso, la Conferenza episcopale dell’Ecuador (Cee) ha emesso un comunicato, che affronta tematiche di carattere ecclesiale e sociale. I vescovi tracciano anzitutto un bilancio della recente Visita ad limina, riguardo alla quale evidenziano la necessità di operare per la nuova evangelizzazione, accogliendo l’invito del Papa ad essere vicini alle famiglie e ai poveri, avendo attenzioni specifiche per la varie pastorali: urbana, rurale e indigena.

La Cee, per quanto riguarda la situazione sociale e politica, “rivolge ancora una volta un appello a una giusta distribuzione della ricchezza e un’attenzione preferenziale per i poveri, promuovendo un’economia sociale e solidale, politiche occupazionali per un lavoro stabile, giustizia ed equità, libere da tutta la corruzione che colpisce e ferisce il popolo ecuadoriano”. Inoltre, i vescovi insistono sulla necessità di “riconoscere e promuovere un modello di famiglia stabile, unita, rispettosa dialogante e impegnata nel contesto in cui vive”. Di fronte a tale situazione, la Conferenza episcopale rinnova l’impegno di “propiziare un clima di serenità e riconciliazione perché i grandi problemi sociali, politici ed economici del nostro Paese trovino la soluzione in un cammino di dialogo, tenendo presente il bene comune di tutta la società ed in particolare dei gruppi più fragili, a cominciare dai poveri”. Un invito che giunge in un momento di forte contrapposizione politica all’interno della compagine che ha guidato il Paese nell’ultimo decennio, in particolare tra l’attuale presidente Lenín Moreno e il suo predecessore Rafael Correa. Per quanto riguarda la famiglia, la Cee annuncia di voler “appoggiare ed accompagnare i genitori nella difesa dei propri diritti inalienabili di educare i figli in coerenza con le proprie convinzioni e scelte pedagogiche, protetti dalla Costituzione e dalle leggi”.