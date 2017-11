Dire: i titoli e il tg politico

(DIRE-SIR) – Ecco i titoli e il tg realizzato dall’agenzia Dire. Anche su www.dire.it e www.agensir.it.

Sindaci alla Camera, appello sulle risorse

Né tempo, né alibi: servono garanzie sulla spesa corrente per mantenere i servizi ai cittadini. È l’appello che il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, ha rivolto al Parlamento intervenendo in aula a Montecitorio nel corso dell’incontro “Le città del futuro”, evento a cui hanno partecipato 600 sindaci. Le risorse sono sempre meno e “noi siamo ogni giorno in trincea”, ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Un problema, quello dei bilanci, riconosciuto anche dalla presidente della Camera, Laura Boldrini, che ha definito i primi cittadini “l’avamposto delle istituzioni”.

Pensioni, il governo apre sui lavori gravosi

Il governo apre sull’anticipo pensionistico per i lavori gravosi. Sarebbero 15 le categorie esentate dallo scatto che prevederà nel 2019 l’innalzamento dell’età pensionabile a 67 anni. Il tema è in queste ore oggetto di un confronto serrato tra governo e sindacati, che minacciano mobilitazioni. Nel giorno del vertice a Palazzo Chigi arriva il sostegno di Matteo Salvini: “Mandare in pensione la gente a 67 anni è sbagliato. Alzare ulteriormente l’età è infame. Io e Berlusconi stiamo lavorando su questo”, dice il leader della Lega.

Centrosinistra, prove di unità

Prove di unità nel centrosinistra. Incassate le critiche di Pietro Grasso e Laura Boldrini, Matteo Renzi apre al dialogo con la sinistra: “Siamo alle porte della campagna elettorale – dice parlando alla direzione del partito – la sfida del futuro è una pagina bianca: o la scrive il Pd o il centrodestra. Con la coalizione che faremo siamo già oggi avanti agli altri”. Il primo segnale positivo arriva dall’incontro con i Radicali e Forza Europa. “Abbiamo avviato un percorso di apparentamento col Pd”, spiegano dal movimento fondato da Emma Bonino.

Caritas, allarme povertà tra i giovani

Tre giovani su 10 in Europa vivono in condizioni di povertà o a rischio povertà. Molti sono “Sinkies” (Single income, no kids), ossia giovani coppie che pur lavorando in due a malapena guadagnano quanto un singolo stipendio e perciò non possono permettersi di mantenere dei figli. È quanto emerge dai primi dati sulla povertà giovanile nell’ambito di una ricerca condotta in 17 Paesi europei da Caritas Europa.