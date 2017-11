Diocesi: Padova, mercoledì il vescovo Cipolla presiede la Messa di inizio anno accademico

Studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo dell’Università di Padova sono invitati alla celebrazione eucaristica d’inizio anno accademico, presieduta dal vescovo mons. Claudio Cipolla, che si terrà mercoledì 15 novembre, memoria di sant’Alberto Magno (che è stato studente dell’Ateneo patavino), alle ore 18.30 nella chiesa di Santa Sofia a Padova. La celebrazione sarà animata dai giovani dei collegi cattolici e dei centri di pastorale universitaria e quest’anno si inserisce nel cammino del Sinodo dei giovani. Molti universitari, anche fuori sede, hanno desiderato, infatti, far parte di un gruppo sinodale. “La chiesa di Santa Sofia – ricorda don Roberto Ravazzolo, direttore del Centro universitario e delegato per la Pastorale dell’università – è diventata da anni la ‘sede’ delle celebrazioni con gli universitari. Il nome Sofia rimanda, infatti, alla stessa divina Sapienza che vogliamo invocare per quanti sono impegnati in cammini di formazione e di ricerca. Si tratta inoltre di uno degli edifici di culto più antichi della città: la bellezza e la storia di questo luogo sono esse stesse un messaggio. L’invito alla celebrazione è rivolto agli studenti, ma anche ai docenti e al personale tecnico-amministrativo, a tutti quelli che sono chiamati a fare dell’Università una communitas a servizio delle persone e della società”.