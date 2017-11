Diocesi: Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, domenica 26 novembre concerto di solidarietà per i terremotati

Uno spettacolo di solidarietà ma anche un momento di preghiera. È l’iniziativa che la pastorale giovanile della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino ha organizzato per domenica 26 novembre. L’appuntamento sarà, alle 18, al teatro Lyrik di Santa Maria degli Angeli, ad Assisi. Nove artisti, introdotti sul palco dalla giornalista Safiria Leccese, ispirandosi al salmo 28 di Davide “A te grido, Signore mia roccia”, metteranno il loro talento al servizio di chi ha sofferto a causa del terremoto dell’agosto dello scorso anno nel Centro Italia. Un momento di comunione e condivisione in musica, che culminerà con l’adorazione eucaristica. Sul palco la band vicentina “The Sun”, Debora Vezzani, fra’ Alessandro Brustenghi, suor Graciela, Marco Mammoli, Giuseppe Bruno (Eight), Vigno, Marì e del Corogiovani diocesano. Per partecipare l’ingresso è libero, ma i posti sono limitati ed è necessario iscriversi online sul sito giovani.diocesiassisi.it.