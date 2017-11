Avvenire: la prima pagina di domani 14 novembre. Innalzamento età pensionabile, direzione Pd, terremoto tra Iran e Iraq

La difficile trattativa sull’innalzamento dell’età pensionabile è il tema di apertura di “Avvenire” di domani. Di taglio invece la politica con la direzione Pd e l’apertura del segretario Matteo Renzi alla votazione subito dello Ius culturae e i segnali lanciati alla sinistra di Mdp e Pisapia. Una grande fotocronaca illustra poi le conseguenze del terremoto tra Iran e Iraq. Un richiamo pure per l’accordo di cooperazione tra 23 Paesi europei per la difesa comune. Tema al quale è dedicato anche l’editoriale a firma di Raul Caruso. In prima anche il caso del saluto fascista durante una partita di calcio a Marzabotto.