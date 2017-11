Rinnovamento nello Spirito: Bari, convocazione regionale pugliese. Oggi lo spettacolo “Giochi di luci e ombre”

Nell’anno giubilare che celebra i 50 anni dalla nascita del Rinnovamento carismatico mondiale, il Rinnovamento nello Spirito Santo pugliese, vive il suo consueto appuntamento con la convocazione regionale, giunta alla sua 32esima edizione. Il Palaflorio di Bari, oggi e domani infatti ospita la due giorni, dal tema “Ricevete lo Spirito Santo”. Nella giornata di oggi, dopo il tradizionale momento dedicato alla preghiera ecumenica, un grande e unico evento: “Giochi di luci ed ombre”, lo spettacolo teatrale scritto, diretto ed interpretato da studenti dell’Università di Milano-Bicocca e persone detenute nella più grande casa di reclusione italiana per la criminalità organizzata: Opera (Milano). L’inizio, previsto alle 18.30, “vedrà in scena un’esperienza formativa e sociale che sta facendo il giro d’Italia e che vuole mostrare i vantaggi che possono esserci per il territorio quando si attivano questi tipi di percorsi che coinvolgono le università, le carceri e i luoghi in cui si trovano queste istituzioni”. Domani vedrà come ospite Ralph Martin, testimone delle origini del Rinnovamento in America.