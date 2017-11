Religiosi: concluso a Roma il congresso internazionale delle scuole carmelitane

Si è svolto a Roma dal 5 al 10 novembre il secondo congresso internazionale delle scuole carmelitane, organizzato dalla Commissione generale responsabile di questo ambito e presieduta da padre Raúl Maraví Cabrera. Tra i settanta partecipanti, provenienti dai cinque continenti, laici e suore appartenenti alle diverse Congregazioni carmelitane femminili. Il tema del congresso era: “Il Carmelo: una vita di pienezza e bellezza”. I vari relatori, Anne-Maríe Bos, Albertus Herwanta, Kate McGarey-Vasey, Richard Byrne, John Haggerty ed Eduardo Agosta Scarel, “hanno sottolineato – spiega un comunicato – da diversi punti di vista la possibilità di trasmettere alcuni valori carmelitani, come contemplazione, riflessione, spiritualità del quotidiano, ecologia carmelitana, ai ragazzi e ai giovani che studiano presso le scuole” dell’ordine. “I loro contributi sono stati resi oggetto di riflessione nei gruppi linguistici e discussi in assemblea”. “Si è avuta inoltre la possibilità di condividere alcuni materiali (audiovisivi, libri, oggetti di pubblicità) relativi alle varie scuole che hanno partecipato al suddetto Congresso”. Mercoledì 8 novembre i partecipanti si sono recati in piazza San Pietro per l’udienza con Papa Francesco.