Povertà: mons. De Donatis (Roma), Roma è una “città più misericordiosa con una concretezza straordinaria” grazie alla Caritas

Grazie al servizio della Caritas, Roma è una “città più misericordiosa con una concretezza straordinaria”. Lo ha detto questa mattina il vicario del Papa per la diocesi di Roma, mons. Angelo De Donatis, a margine della presentazione alla Pontificia Università Lateranense del rapporto della Caritas diocesana dal titolo “La povertà a Roma: un punto di vista”. “Toccare la carne di Cristo nel povero è sempre un’esperienza straordinaria”, ha aggiunto l’arcivescovo che ha ricordato l’importanza di “ritornare alla sorgente partendo dalla domanda ‘Io da chi sono amato?’. Nella scoperta di essere amato e nei gesti che il Buon Samaritano fa sulla persona distesa a terra – ha puntualizzato mons. De Donatis -, abbiamo consapevolezza che quei gesti vengono fatti su ciascuno di noi. E questa esperienza ci porta a fare altrettanto sugli altri”. Infine, uno sguardo alle “diverse priorità” a Roma. “Dall’indagine che è stata fatta emerge che il lavoro per i giovani, l’attenzione per gli anziani, per i disabili e per chi soffre di malattie mentali sono tutte quante priorità”.