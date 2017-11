Papa Francesco: “il bene della famiglia è decisivo per il futuro del mondo e della Chiesa”

“L’amore fra uomo e donna è evidentemente tra le esperienze umane più generative, è fermento della cultura dell’incontro e porta al mondo attuale un’iniezione di socialità: davvero ‘il bene della famiglia è decisivo per il futuro del mondo e della Chiesa’”. Lo ha affermato questa mattina Papa Francesco in un videomessaggio ai partecipanti al III simposio sull’Amoris laetitia dedicato al tema “Il Vangelo dell’amore tra coscienza e norma” organizzato dall’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della Cei. “Il tema – ha osservato il Papa – è di grande rilievo e può illuminare il percorso che le Chiese in Italia stanno compiendo, anche per rispondere al desiderio di famiglia che emerge nell’animo delle giovani generazioni”. Secondo il Papa, “proprio la famiglia nata dal matrimonio genera legami fecondi, che risultano l’antidoto più efficace all’individualismo dilagante”. “Tuttavia – ha proseguito Francesco – nel cammino dell’amore coniugale e della vita familiare ci sono situazioni che richiedono scelte ardue, da compiere con rettitudine”. Infatti, “nella realtà domestica a volte si presentano nodi concreti da affrontare con coscienza prudente da parte di ciascuno”. Per questo “è importante che gli sposi, i genitori non siano lasciati soli, ma accompagnati nell’impegno di applicare il Vangelo nella concretezza della vita”.