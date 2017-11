Lombardia-Piemonte: parte da Milano la mostra itinerante sui nove Sacri monti prealpini con foto di Beck Peccoz

“Lo sguardo sui Sacri monti: i nove Sacri monti prealpini”: è il titolo dell’esposizione fotografica, con immagini scattate da Marco Beck Peccoz, che sarà inaugurata mercoledì 15 novembre, ore 12, presso la sede di Palazzo Lombardia a Milano. Si tratta dell’esposizione fotografica itinerante nata nell’ambito del progetto finanziato da Regione Lombardia “Sacri monti del Piemonte e della Lombardia: una mostra fotografica per la valorizzazione e come strumento per un nuovo progetto di comunicazione”. La mostra prenderà il via proprio a Milano, partendo dalla sede di Regione Lombardia, dove verrà inaugurata alla presenza di mons Franco Agnesi, presidente di Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte di Varese, e mons. Erminio Villa, arciprete della parrocchia di Santa Maria del Monte in Varese, Cristina Capellini, assessore alle culture, identità e autonomie di Regione Lombardia, Antonella Parigi, assessore alla cultura e turismo di Regione Piemonte. La mostra, chiarisce una nota, nata da un progetto di Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte di Varese e parrocchia di Santa Maria del Monte in Varese e realizzata grazie al sostegno di Regione Lombardia e alla collaborazione di Regione Piemonte, “si presenta come un’esposizione fotografica composta da 57 pannelli sui quali le immagini fotografiche unite a brevi presentazioni storico-artistiche raccontano i nove Sacri monti prealpini”.