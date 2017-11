Giornata mondiale poveri: diocesi Piazza Armerina, a Gela il 19 novembre un pranzo con centinaia di bisognosi

Un pranzo con le persone più fragili e bisognose. Gela celebra così la prima Giornata mondiale dei poveri, indetta da Papa Francesco per domenica 19 novembre. Ne dà notizia il settimanale diocesano “Settegiorni dagli Erei al Golfo”. L’iniziativa, voluta dalla Caritas cittadina, dalle parrocchie di tutta la città e della Piccola Casa della Misericordia, riunirà attorno alla stessa mensa centinaia di poveri attualmente assistiti. Si svolgerà al Pala don Bosco, dove decine di volontari saranno impegnati nell’organizzazione del pranzo, che sarà preceduto da una celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Piazza Armerina, mons. Rosario Gisana, nella parrocchia di San Domenico Savio, alle 12. Con la celebrazione della prima Giornata mondiale dei poveri, in città sarà ufficializzato l’itinerario biblico pastorale “Chiesa povera per i poveri”. La prima catechesi sarà tenuta dal vescovo il 28 gennaio 2018, alle 17, nella chiesa di Sant’Agostino.