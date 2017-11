Diocesi: Acerra, stasera celebrazione in cattedrale per i dieci anni di episcopato di mons. Di Donna

Stasera, alle 18,30, nella cattedrale di Acerra, una solenne concelebrazione eucaristica ricorderà il decimo anniversario di episcopato del vescovo Antonio Di Donna. “Esattamente dieci anni fa, l’11 novembre del 2007 – ricorda una nota -, mons. Antonio Di Donna veniva infatti consacrato vescovo dal card. Crescenzio Sepe nella cattedrale di Napoli.

Dieci anni di episcopato, dei quali sei al servizio della Chiesa di Napoli in qualità di vescovo ausiliare e quattro come vescovo della diocesi di Acerra, alla cui guida è stato nominato il 18 settembre 2013 da Papa Francesco”.

“Se dovessi ricominciare daccapo vorrei essere più fedele a quello che Sant’Alfonso (patrono della diocesi di Acerra, ndr.) delinea come compito del vescovo: predicare, pregare e dare udienza”, dichiara mons. Di Donna, per il quale “vescovo si diventa il giorno dell’ordinazione, ma anche giorno per giorno, come per un genitore non solo quando nasce un figlio ma quando lo aiuta a crescere giorno per giorno”. Infine, citando don Tonino Bello, il presule esprime il desiderio di “essere quello che fa suonare le campane, un vescovo per la gioia e la speranza della gente”. Alla celebrazione liturgica sarà presente il card. Crescenzio Sepe, presidente della Conferenza episcopale campana, della quale mons. Di Donna è segretario da diversi anni.