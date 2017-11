Cuamm Medici con l’Africa: su Tv2000 diretta del meeting di Milano “Prima le mamme e i bambini”

Va in onda questa mattina, dalle 11, su Tv2000 il Meeting annuale di Medici con l’Africa Cuamm, dal titolo “Prima le mamme e i bambini”, per affrontare il tema delle sfide per la salute di mamme e bambini in Africa. L’evento si svolge al Teatro Della Luna di Assago, Milano. Tra gli ospiti: l’arcivescovo di Milano mons. Mario Delpini, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi; il presidente Fondazione per la collaborazione tra i popoli Romano Prodi, il cantautore Niccolò Fabi, i giornalisti Paolo Rumiz, Gian Antonio Stella, Stefania Chiale e Beppe Severgnini. Nel corso dell’evento si alternano le testimonianze dei medici Federica Chiale, Giovanni Dall’Oglio, Francesco Di Gennaro, Renato La Forgia, Alberto Rigolli, Neema Lazaro, “impegnati con il Cuamm, che raccontano della loro esperienza sul campo, sia in Africa che in Italia, a fianco dei migranti o tra gli sfollati per il terremoto ad Arquata del Tronto”. Conduce Piero Badaloni. Alle ore 10 e alle 23.45 va in onda il web documentario ‘Life Is Sweet’, nato dal progetto di Nicolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè. I tre cantautori hanno documentato il loro viaggio insieme in Sud Sudan nell’ottobre del 2013, insieme all’Ong Medici con l’Africa Cuamm. Tredici clip video girate sul campo, fotografie, approfondimenti, voci e pensieri raccolti on the road, che conducono nella vita e tra la gente di questo paese dell’Africa sub-Sahariana.