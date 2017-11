Chiese umbre: domani ad Assisi il convegno catechistico regionale “La gioia di far incontrare Gesù”

Domani, domenica 12 novembre, al teatro Lyrick di Santa Maria degli Angeli ad Assisi si terrà il convegno regionale umbro per la catechesi e l’evangelizzazione “La gioia di far incontrare Gesù”, promosso dall’Ufficio catechistico della Conferenza episcopale umbra e dagli Uffici catechistici delle otto diocesi dell’Umbria. Al convegno parteciperanno circa 500 catechisti delle otto diocesi umbre, impegnati nel servizio catechistico ai ragazzi e adulti. Obiettivo del convegno, si legge in una nota, “è quello di avere una percezione della grande vitalità catechistica che è presente nelle parrocchie e nei territori per iniziare una riflessione e un confronto risvegliando lo zelo nel servizio della catechesi nelle varie comunità”.

Il convegno avrà inizio alle ore 9.30 con la celebrazione dell’Ora Media presieduta dal card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza episcopale italiana. Alle ore 10 seguirà la relazione di don Andrea Lonardo, direttore dell’Ufficio catechistico della diocesi di Romam sul tema: “La gioia del primo annuncio”. Alle ore 12 al teatro Lyrick ci sarà la concelebrazione eucaristica presieduta da mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Conferenza episcopale umbra. I lavori riprenderanno nel pomeriggio alle ore 15.15 con la relazione di fratel Enzo Biemmi della Congregazione dei Fratelli della Sacra Famiglia e direttore dell’Istituto superiore di scienze religiose di Verona, sul tema: “La gioia del cammino di fede, l’iniziazione mistagogica della catechesi” (EG 166)”. Alle ore 17 conclusione del convegno con la sintesi dei lavori.