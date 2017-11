Azione cattolica: documentario Rai Storia per i 150 anni di fondazione. Testimonianze di Dutto, don Ciotti e Romeo

Il documentario Rai intitolato “L’Azione cattolica, una storia che continua”, sui 150 anni di storia dell’Ac, che sarà presentato in anteprima a Roma il 17 novembre, presenta, fra l’altro, alcuni spunti inediti di Maria Dutto, presidente dell’Azione cattolica di Milano tra 1976 e 1983, sulla Gioventù femminile e la figura di Armida Barelli negli anni del dopoguerra: “Nel programma della Gioventù femminile c’era lo studio, c’era – dichiara Dutto – la preparazione a stare nel mondo, c’era la possibilità di fare scelte che non fossero solo matrimoniali, e magari imposte. Era un impegno, lo scrive la Barelli, per imparare a leggere, imparare a scrivere, per leggere i giornali e gli strumenti. Era una promozione delle donne”. Tra le testimonianze, quella di don Luigi Ciotti, fondatore di “Libera”: “Io devo dire che ne ho fatto il percorso, ho fatto l’aspirante, il delegato aspiranti. Ricordo i momenti di formazione a Mompellato per la diocesi di Torino, e mi ha formato, soprattutto mi ha consegnato l’importanza della relazione, della capacità di ascolto, dell’assunzione della responsabilità, di essere testimoni non nelle parole ma nei fatti”. Il vaticanista Rai Enzo Romeo afferma: “Ricordiamo che dell’Azione cattolica parla il Concilio Vaticano II, ed è l’unica associazione ecclesiale che viene citata dal Concilio”.