Azione cattolica: documentario Rai Storia per i 150 anni di fondazione. Le parole del presidente Truffelli e del card. Parolin

“In questi 150 anni di vita l’Azione cattolica ha sempre cambiato se stessa, ha sempre cambiato strutture, regole, ha cambiato priorità, ha cambiato molte cose del proprio essere, ma le ha sempre cambiate per rimanere fedele a ciò che era originariamente, un insieme di laici che vogliono condividere la responsabilità di portare la missione evangelizzatrice della Chiesa nel mondo”. Matteo Truffelli, presidente nazionale dell’Azione cattolica, anticipa uno dei temi che vengono esplicitati dal documentario realizzato dalla Rai in occasione del secolo e mezzo di vita dell’associazione laicale. “L’Azione cattolica, una storia che continua” il titolo del documentario di Antonia Pillosio, prodotto da Rai Storia, che sarà presentato in anteprima nazionale venerdì 17 novembre presso il Cinema Adriano di Roma, in piazza Cavour 22 (sala 6, inizio della proiezione alle ore 20.30).

Nel documentario anche fotografie e pellicole provenienti dall’Archivio dell’Isacem-Istituto per la storia dell’Azione cattolica e del movimento cattolico in Italia Paolo VI e da materiali delle Teche Rai. “Il Papa riconosce che l’Azione cattolica ha preso come programma della sua vita e della sua attività le indicazioni – aggiunge il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin – che lui ha dato nell’Evangelii gaudium e credo che queste indicazioni, come è ben noto, si riassumano fondamentalmente nel binomio discepoli e missionari”.

Il racconto, “accompagnato” dai due storici Giovanni Vian e Giorgio Vecchio, parte dai primi passi di vita dell’associazione che risalgono al 1867, quando due giovani credenti laici, Mario Fani, che aveva creato il Circolo di Santa Rosa a Viterbo, e Giovanni Acquaderni, attivo nella città di Bologna, “sentono la responsabilità – spiega una nota Ac – di farsi carico del difficile contesto storico che stava attraversando la Chiesa in quegli anni e fondano insieme la Società della gioventù cattolica, prima cellula dell’Ac di oggi”.