Summit disarmo: card. Turkson (Santa Sede), “siamo sull’orlo di un olocausto nucleare”

Card. Peter Kodwo Appiah Turkson

“Siamo sull’orlo di un olocausto nucleare”. Lo ha detto il card. Peter Kodwo Appiah Turkson, prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, aprendo in Vaticano la conferenza “Prospettive per un mondo libero dalle armi nucleari e per un disarmo integrale”. “Incoraggiare gli Stati dotati di armi nucleari a perseguire strategie di riduzione delle armi e testate nucleari, per avere un mondo libero” da questi ultimi: così il cardinale ha sintetizzato l’obiettivo del summit, a cui partecipano anche 11 Premi Nobel per la Pace. “In questo momento storico esiste una paura di una catastrofe nucleare che si è intensificata così tanto”, l’analisi del porporato, secondo il quale quello delle armi nucleari è “un problema globale che influenza tutte le nazioni e ha un impatto non solo sulla generazione attuale, ma anche su quelle future”. Per questo, la tesi di Turkson, “saranno molto importanti le decisioni dei nostri politici, perché avranno conseguenze sullo sviluppo del nostro Paese”. “Le persone chiedono sicurezza per loro e le loro famiglie”, ha proseguito il cardinale, ma “non si può rispondere con la proliferazione delle armi di distruzione di massa, e nucleari in particolare, perché non solo ciò aumenta il problema della sicurezza, ma riduce la possibilità di migliorare la vita delle popolazioni, le condizioni di vita e quelle ambientali”. “La sicurezza non viene data dal numero di armi che possediamo”, il grido d’allarme di Turkson, che ha citato il presidente americano Eisenhower: “Ogni volta che si utilizzano le armi, ciò rappresenta un furto, per le risorse tolte alle popolazioni che devono lottare per la sopravvivenza”. “Le armi nucleari sono un furto per le popolazioni, perché portano via le speranze dei bambini”, ha ammonito il cardinale soffermandosi sul costo delle armi nucleari, i cui investimenti potrebbero essere utilizzati per costruire scuole, strade e ospedali.