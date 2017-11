Summit disarmo: card. Parolin, “le armi nucleari non possono essere la soluzione al problema della sicurezza”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Le armi nucleari non possono essere la soluzione al problema della sicurezza”. Lo ha detto il cad. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, intervenendo al summit in corso nell’Aula del Sinodo sul disarmo. “Può sembrare irrealistico, se non utopico, parlare di prospettive per un mondo libero dalle armi nucleari”, ha esordito il cardinale a proposito del tema della conferenza, che prende le mosse da “un fatto allarmante: l’aumento costante della spesa per le armi nucleari in tutto il mondo, incluso il costo per aggiornare gli arsenali nucleari”. Di qui la necessità, come ha chiesto il Papa, di riflettere sulle “conseguente umanitarie catastrofiche che seguono all’uso di qualunque arma nucleare, con effetti incredibili sia nello spazio che nel tempo”. Senza contare lo spreco di risorse che potrebbero essere, invece, utilizzate “per la pace e lo sviluppo umano integrale, per combattere la povertà e per realizzare gli obiettivi dell’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile”. Per questo, secondo Parolin, occorre interrogarsi “su quanto è sostenibile una stabilità che si basa sulla paura, o su un falso senso di sicurezza, sulla minaccia di distruzione o di sterminio globale o semplicemente su un bilanciamento di poteri”.