Solidarietà: Roma, domenica 12 novembre “Pedala per un sorriso”

Sarà la sede dell’Università Europea di Roma, in via degli Aldobrandeschi 190, il punto di partenza e di arrivo della nuova edizione di “Pedala per un sorriso”, manifestazione ciclistica benefica che si svolgerà domenica 12 novembre. L’iniziativa, con inizio alle 8.30, ha lo scopo di raccogliere fondi per costituire un fondo di finanziamento per squadre ciclistiche giovanili oltreché finanziare la ricerca sulle lesioni del midollo spinale appoggiando la causa di Marina Romoli onlus e sostenere l’iniziativa di Arcobaleno della speranza onlus nella lotta contro la leucemia. “In questa corsa, nessuno perde… tutti vincono”, affermano i promotori. Parteciperanno numerosi corridori professionisti che testimonieranno la loro sensibilità per queste iniziative di beneficenza. Tra loro Ivan Basso della Trek Segafredo, Giulio Ciccone della Bardiani Csf e Valerio Agnoli della Bahrain Merida. Saranno presenti anche gli ex campioni mondiali Leonardo Giordani e Marta Bastianelli insieme ad altri ex del ciclismo italiano come Alessandro Proni, Luigi Sgarbozza, Roberto Petito, Stefano Zanatta e Bruno Centomo. L’ospite d’onore sarà Marina Romoli mentre altri invitati speciali sono Omar Di Felice, rappresentante numero uno dell’Ultracycling in Italia, e Gianmaria Bruni, campione mondiale alla “24ore endurance” di Le Mans. Il percorso per le strade di Roma è adatto anche ai ciclisti amatori e sarà affrontato ad una velocità di 20-25 km/h.