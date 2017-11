Scuola e lavoro: Verona, dal 30 novembre al 2 dicembre la 27ª edizione di “Job&Orienta 2017”

La formazione continua degli insegnanti sarà tra i temi centrali della 27ª edizione di “Job&Orienta 2017”, il salone nazionale dedicato a orientamento, scuola, formazione e lavoro in programma da giovedì 30 novembre a sabato 2 dicembre alla Fiera a Verona. Proprio alla formazione dei docenti sarà riservata “un’apposita sezione di seminari gratuiti proposti – si legge in una nota – da oltre trenta realtà, presenti nell’area espositiva”. “Vuole essere – spiegano gli organizzatori – un’opportunità di aggiornamento e integrazione delle competenze di chi della formazione ha fatto il proprio mestiere e insieme un supporto e uno strumento ulteriori per il suo lavoro quotidiano”. Presso la “Saletta formazione docenti” si parlerà di alternanza scuola-lavoro, nuove tecnologie per la didattica, uovo Regolamento europeo della privacy, contrasto alla dispersione scolastica, disturbi specifici di apprendimento e relativi strumenti compensativi, apprendimento delle lingue, insegnamento delle materie scientifiche. Previsti anche seminari e appuntamenti formativi promossi dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (Miur). Al tema della sicurezza, a scuola come al lavoro, saranno invece dedicati alcuni incontri formativi proposti dall’Inail. A “Job&Orienta 2017” verranno poi illustrati i risultati di un’indagine del Miur su bisogni formativi indicati dagli insegnanti. La presentazione si terrà nella mattinata di venerdì 1° dicembre, nel corso del convegno “La nuova formazione: innovare la professionalità dei docenti”. In quell’ambito il Miur valorizzerà le migliori politiche ed esperienze di formazione docenti realizzate con il “Premio formazione in servizio 2017 per l’innovazione della scuola” con la consegna di un riconoscimento a nove progetti.