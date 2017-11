R.D. Congo: Focsiv, un incontro a Roma il 25 novembre su “Il Gigante in ginocchio”

“Il 19 dicembre 2016 è scaduto il secondo e ultimo mandato costituzionale di Joseph Kabila come presidente della Repubblica Democratica del Congo, il qual rimane al potere nonostante le tante richieste di rispetto della Costituzione da parte della popolazione congolese, in particolare dei giovani, che vengono arrestati o uccisi dalla polizia durante le manifestazioni”. Lo ricorda oggi la Focsiv, che, dopo il primo convegno, dal titolo “Il Gigante Ferito”, organizzato a Bologna il 22 ottobre 2016, per dare continuità al proprio impegno e a quello dei suoi soci sul tema dei diritti umani e dei minerali insanguinati, organizza insieme ad altre associazioni sabato 25 novembre a Roma il secondo incontro nazionale “Il Gigante in ginocchio. Congo verso dove?”, incentrato sull’attuale crisi socio-politica della Repubblica Democratica del Congo. Associazioni, figure istituzionali ed esponenti della società civile italiana e congolese si confronteranno sugli snodi principali della difficile situazione congolese, in particolare affrontando il tema del traffico di minerali e di armi, delle elezioni nazionali e dei conflitti locali.