Povertà: Caritas Forlì-Bertinoro, il 4 dicembre il Concerto di Natale per sostenere l’Emporio della Solidarietà

La Caritas di Forlì-Bertinoro e la Cooperativa Emilia Romagna Concerti di Ravenna hanno presentato, stamattina, l’edizione 2017 del Concerto di Natale Forlì-Betlemme, organizzato insieme con il Ministero dello Spettacolo, il Ministero degli Esteri, la Regione Emilia Romagna. Lunedì 4 dicembre, alle 21, nella basilica di San Mercuriale si esibirà la Young Musicians European Orchestra, diretta dal maestro Paolo Olmi e composta da giovanissimi musicisti di tutto il mondo impegnati in un progetto che inizierà a fine novembre in Terra Santa con le prove preliminari e due concerti: a Gerusalemme il 2 dicembre e a Betlemme nella Chiesa della Natività il 3 dicembre. Dopo la serata a Betlemme, che verrà registrata e trasmessa da Rai 5 durante le festività natalizie, l’Orchestra partirà in nottata per l’Italia e ripeterà il Concerto a Forlì.

“Come nello scorso anno – si legge in una nota – la serata sarà dedicata all’Emporio della Solidarietà di Forlì (www.emporioforli.it), promosso dalla Caritas di Forlì-Bertinoro e dal Comitato per la Lotta contro la fame nel mondo. Si invitano tutti i partecipanti a un gesto natalizio di solidarietà: portare in chiesa (abbazia di San Mercuriale), la sera di lunedì 4 dicembre, una serie di beni di prima necessità a favore dell’Emporio. Abbiamo bisogno di latte, uova, olio (di oliva, di semi), farina e prodotti per l’igiene personale come spazzolini, dentifricio e sapone generico. Tutti i prodotti raccolti saranno distribuiti alle famiglie in stato di bisogno che usufruiscono dell’Emporio della Solidarietà, che ad oggi, sono circa 500. La Coop ha già aderito alla raccolta regalando 150 panettoni”.