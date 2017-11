Portogallo: Università cattolica, oggi la Giornata di teologia pratica “Dio abita la città – nuovi percorsi”

“Dio abita la città – nuovi percorsi” è il tema della VIII Giornata di teologia pratica che oggi si svolge a Lisbona presso l’Università cattolica del Portogallo, su iniziativa della Facoltà teologica. Ad aprire i lavori, dopo i saluti di Alfredo Teixeira e José Tolentino Mendonça, rispettivamente coordinatore degli studi di scienze religiose e vice-rettore, la proiezione di un video su “Buon giorno Professore”, il docu-reality di Tv2000 che racconta le ore di religione tenute da Andrea Monda in un liceo di Roma. Sarà poi proprio Andrea Monda a intervenire su “Scuola e religione, mediazioni culturali”. “Ferite di Dio, luoghi di cittadinanza” è il tema che affronteranno in dialogo il giornalista António Marujo, il missionario della Consolata, padre Ermanno Savarino, e la teologa Teresa Bartolomei. Nel pomeriggio sarà Pedro Rubens, rettore dell’Università Cattolica di Pernambuco (Brasile), a introdurre il tema “Proporre la fede in contesti di ambiguità”, mentre la docente Ana Maria da Costa Oliveira e il patriarca di Lisbona Tiago Neto si confronteranno su “La narrativa del sé e la dignità umana”. A conclusione del programma ancora una tavola rotonda su “…ha innalzato gli umili: memoria critica” con tre docenti della Facoltà teologica, Luísa Almendra, Alfredo Teixeira e Alexandre Palma.