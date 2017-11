Papa Francesco: a Mpv, “favorire l’accoglienza del dono divino della vita in tutta la sua affascinante ricchezza”

“Il Santo Padre Francesco rivolge il suo beneaugurante saluto esprimendo apprezzamento per l’opera svolta da questo movimento a difesa e promozione della vita umana. Egli auspica che i lavori congressuali possano favorire l’adesione ai valori della vita umana e l’accoglienza di tale incommensurabile dono divino in tutta la sua affascinante ricchezza”. È quanto si legge, come si apprende da una nota del Mpv, nel messaggio rivolto dal Papa al presidente del Movimento per la vita italiano, Gian Luigi Gigli, in occasione del 37° Convegno nazionale dei Centri di aiuto alla vita.