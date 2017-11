Migranti: Modena, da domani l’incontro di cappellani e responsabili delle comunità africane francofone in Italia

I cappellani e i responsabili delle comunità africane francofone di tutta Italia, come consuetudine, tornano a riunirsi all’inizio dell’anno pastorale per un momento di formazione. “Sono dei momenti – spiega il coordinatore nazionale Migrantes per le comunità africane di lingua francofona in Italia, don Mathieu Malick Faye – che permettono alle comunità di prepararsi a partecipare alla vita diocesana e dare del loro meglio per confermare la loro appartenenza alla diocesi dove vivono”. Questo anno la diocesi scelta è quella di Modena e l’incontro si svolgerà domani, sabato 11 novembre, e domenica 12. “Parleremo della pastorale dei migranti in una Italia che cambia, poi del cammino della comunità nella diocesi e in relazione con le altre comunità”, aggiunge il coordinatore, spiegando che si ci soffermerà anche sul messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato.