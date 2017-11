Migranti: card. Bassetti a a InBlu Radio, “non sono un problema ma una risorsa”. “L’Italia è un Paese accogliente e si sta distinguendo da tutto il resto dell’Europa”

“L’immigrazione non è solo un problema ma soprattutto una risorsa”. Lo ha detto il presidente della Conferenza episcopale italiana, il card. Gualtiero Bassetti, in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei, ospite del programma “Pastori, incontri con i vescovi italiani”, condotto da Sergio Valzania in onda ogni sabato e domenica alle ore 18.30.

“L’immigrazione – ha sottolineato il card. Bassetti – presenta degli aspetti di problematicità perché siamo di fronte a un fenomeno di masse umane in movimento. Non dobbiamo però fermarci alla corteccia del fatto. Dobbiamo cogliere più che la problematicità, l’aspetto di novità e risorsa”. “Il fenomeno migratorio – ha ricordato il porporato – c’è sempre stato nell’umanità, fin dai tempi di Abramo. I quattro verbi che ci ha dato Papa Francesco parlando dell’immigrazione sono quattro azioni da mettere in pratica: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Sono le sfide del mondo di oggi. L’accoglienza e la protezione della persona umana sono il pulsante del cuore della carità cristiana. La promozione e l’integrazione di una persona sono il fulcro vitale di una società che non si dimentica di nessuno. Il fenomeno dell’immigrazione va accolto. Allo stesso modo capisco che una società civile che ha delle regole da rispettare, deve anche proteggere queste persone dai luoghi di provenienza attraverso corridoi umanitari e favorendo delle condizioni per cui non tutti siano costretti a partire”.

“L’Italia – ha concluso il card. Bassetti – è un Paese accogliente e si sta distinguendo da tutto il resto dell’Europa. Di questo non possiamo fare altro che ringraziare la Provvidenza”.