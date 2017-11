Legge di stabilità: De Palo (Forum famiglie), “bene rimettere il bonus bebè, ma è ancora poco”

“Notiamo con piacere che dopo le nostre sollecitazioni si sta aprendo un fronte bipartisan per cercare di rimettere il bonus bebè nella legge di stabilità”. Questo il commento di Gianluigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari. “Come abbiamo avuto modo di dire, già si fa poco per la famiglia in Italia, era assurdo togliere il poco che veniva fatto – osserva De Palo -. Un grazie a tutti i parlamentari che in queste ore hanno proposto emendamenti correttivi per una legge di stabilità che aveva dimenticato le famiglie. Tuttavia, siamo convinti che con tutte le risorse utilizzate sinora per i vari bonus avremmo potuto iniziare una prima sperimentazione del FattoreFamiglia”. Di qui la domanda: “Quando riusciremo a fare una riforma fiscale che mette al centro le famiglie e risolva realmente il problema demografico italiano?”.