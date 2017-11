Germania: mons. Feige (Dbk), “aiutare le persone che arrivano da noi”. Incontro con le Chiese ortodosse orientali

Uno scambio sulla situazione attuale delle Chiese ortodosse orientali e le conseguenze del grande numero di rifugiati che dai territori in guerra in Medio Oriente e Africa del nord sono arrivati in Germania è stato al centro di un incontro che si è svolto ieri presso l’Istituto per l’ecumenismo Johann-Adam-Möhler a Paderborn tra il presidente della Commissione per l’ecumenismo della Conferenza episcopale tedesca (Dbk), mons. Gerhard Feige (Magdeburg), e i rappresentanti delle Chiese ortodosse orientali. Ne dà notizia oggi un comunicato della Conferenza episcopale. “Dopo molti anni di rapporti fraterni tra le nostre Chiese ci conosciamo bene. Possiamo parlare apertamente, in un clima di fiducia, di ciò che sta a cuore alle nostre Chiese”, ha detto il vescovo Feige. Tra i temi del confronto: la collaborazione con le Chiese orientali ortodosse in Germania e l’insegnamento della religione nelle scuole. “Fa soffrire che tantissime persone abbiano dovuto lasciare la loro patria perché privati della possibilità di vivere lì. È nostro dovere comune come cristiani non accettare tutto ciò in silenzio e aiutare le persone che arrivano da noi”, ha ancora esortato il vescovo Feige. In tutto ciò “siamo chiamati alla solidarietà nell’azione e all’unità nella preghiera”.