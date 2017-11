Germania: compie 40 anni il Calendario dell’Avvento della diocesi di Essen

È stato presentato il Calendario dell’Avvento della diocesi di Essen, stampato in 220mila copie, con libro da colorare per le famiglie e un cd di canti e meditazioni natalizie. Edito dalla diocesi da 40 anni, è uno dei più famosi e ricercati in tutta la Germania e ogni anno va esaurito in brevissimo tempo. Il famoso Adventskalender accompagna decine di migliaia di famiglie nella diocesi di Essen e nell’intera area germanica verso il Natale: nella sua 40ª edizione, la diocesi di Essen, oltre al classico pannello con le finestrelle quotidiane da aprire, offre ai bambini dai 4 ai 12 anni e alle loro famiglie un libro di 76 pagine colorate con storie sul Natale, giochi, canti e tradizioni popolari e tante ricette di dolci dell’Avvento. Compagni di viaggio del calendario sono Jeremias (bambino messicano che lavora in una piantagione di caffè) e la piccola Sarah (che ha il sogno di festeggiare il Natale con il papà e i fratelli Miriam e David), che con piccole note quotidiane guidano alla scoperta del senso dell’Avvento spiegando le storie bibliche del periodo. L’Adventskalendar di Essen è da tanti anni utilizzato da animatori, catechisti e insegnanti d’asilo ed è preso come modello per tante pubblicazioni simili del periodo. Il calendario copre tutto l’Avvento ed il Tempo di Natale, sino al 7 gennaio 2018, la domenica dopo l’Epifania, ed avrà un costo di 3,30 euro: può essere acquistato presso le parrocchie della diocesi di Essen e sul sito http://www.essener-adventskalender.de/