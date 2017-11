Diocesi: Pescara-Penne, domenica pomeriggio incontro su “abitare la rete: evangelizzatori nell’era digitale”

Sarà dedicato al tema “Abitare la rete: evangelizzatori nell’era digitale” il convegno che si terrà domenica alle 17 presso l’auditorium Nostra Signora di Pescara. L’iniziativa è promossa dall’Azione Cattolica dell’arcidiocesi di Pescara-Penne in collaborazione con l’Ufficio catechistico diocesano “con l’obiettivo – si legge in una nota – di riflettere su come trasmettere al meglio l’annuncio evangelico anche con l’ausilio dei new media”. “Ci siamo resi conto – spiega Matteo Aielli, presidente dell’Azione Cattolica diocesana – che il problema di un corretto utilizzo della rete e di conseguenza dei social, riguarda in prima persona anche noi catechisti ed educatori”. Proprio a loro è in particolare rivolto l’invito a partecipare al convegno che vedrà la presenza di Anna Teresa Borrelli, già responsabile nazionale dell’Azione Cattolica dei ragazzi e curatrice, insieme a Claudia D’Antoni e Martino Nardelli, del libro “#Cresceredigitali” (Ave). “Riteniamo che porre l’attenzione e riflettere sulle problematiche connesse all’utilizzo della rete digitale – aggiunge Aielli – sia per gli educatori e catechisti di primaria importanza, soprattutto per capire una volta per tutte che non si smette di essere educatori o catechisti quando non si è fisicamente nel gruppo, così come non lo si smette neanche quando si è online”. Il convegno verrà introdotto dal saluto dell’arcivescovo di Pescara-Penne, monsignor Tommaso Valentinetti, e si concluderà con la presentazione del progetto “Impulse: il Vangelo nell’era digitale”, da parte dell’Ufficio catechistico diocesano: “Abbiamo l’esigenza di capire – osserva Beniamino Cardines, coordinatore del progetto – come entrare nei nuovi linguaggi che i ragazzi fruiscono e potremo farlo attraverso laboratori, incontri di scrittura e produzioni video”.