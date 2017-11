Diocesi: Perugia, domenica sera veglia di preghiera per le vocazioni presieduta dal card. Bassetti. In 10 saranno ammessi a diaconato e presbiterato

Sarà la chiesa parrocchiale Maria Regina della pace in Santa Lucia di Perugia ad ospitare nella serata di domenica 12 novembre, dalle 20.45, la tradizionale veglia diocesana di preghiera per le vocazioni presieduta dal card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve. Durante la veglia sette seminaristi perugini del Pontificio seminario regionale umbro “Pio XI” saranno ammessi tra i candidati al diaconato e al presbiterato. Si tratta di Samy Cristiano Abu Eideh, Vittorio Bigini, Alessio Cardaccia, Daniele Malatacca, Emmanuel Olajide, Simone Strappaghetti e Michael Tiritiello. Insieme a loro saranno ammessi anche tre candidati al diaconato permanente: Fabio Costantini, Valerio Agostini e Sergio Lucaroni. Nell’occasione sarà anche dato l’annuncio della prossima Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, che sarà ospitata a Perugia dal 21 al 22 aprile 2018. “È molto significativo che questo rilevante evento ecclesiale si tenga nella nostra regione – commenta don Alessandro Scarda, direttore degli Uffici diocesano e regionale per la pastorale vocazionale – dove da due anni è nata una forte collaborazione fra le otto diocesi umbre per dare impulso alla formazione degli animatori vocazionali e vivere insieme esperienza sul campo”. “Alla preparazione della Giornata mondiale di aprile – aggiunge – lavoreremo insieme a testimonianza della comunione tra queste Chiese sorelle anche in ambito vocazionale”. “La nostra diocesi ha in questo momento 18 seminaristi in formazione verso il presbiterato”, conclude don Scarda, sottolineando che questo “è segno che quando la Chiesa collabora all’opera di Dio, Dio stesso provvederà a non far mancare operai alla sua messe”.