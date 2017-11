Diocesi: Pavia, domani sera concerto “Storia di un uomo” con padre Baldoni e i cori “Musica e vita” e C.U.N.

Sarà dedicato alla “Storia di un uomo” il concerto che padre Antonio Baldoni, priore della comunità Agostiniana pavese e artista, proporrà nella serata di domani, sabato 11 novembre, in occasione della ricorrenza della nascita di sant’Agostino, avvenuta il 13 novembre 354. Dalle 21, nella Basilica di san Pietro in Ciel d’Oro, a Pavia, dinanzi all’arca marmorea che custodisce i resti mortali del dottore della Chiesa, padre Baldoni proporrà la sua produzione musicale dal forte richiamo agostiniano e autobiografico. “Da molti anni – spiega – mi sono impegnato a diffondere la conoscenza della figura e della spiritualità di sant’Agostino attraverso la musica, in particolare con le canzoni, nella certezza che questo metodo sia più incisivo e porti maggiori frutti di tante conferenze e dibattiti”. “Tutta la mia produzione ha questa caratteristica e ormai comprende la pubblicazione di 5 cd con relativi spartiti”, aggiunge il priore, sottolineando che “con il coro ‘Musica e vita’ di Roma, che ha inciso i cd, abbiamo portato in varie parti d’Italia, e anche in Svizzera, queste canzoni, sotto forma di recital, accompagnate da testi tratti dalle opere del vescovo di Ippona”. Nel concerto di domani sera, con il coro “Musica e vita” di Roma e l’aiuto del coro C.U.N. di Pavia, verrà proposta “una sorta di collage di canzoni tratte dai vari lavori, che hanno lo scopo di mettere in luce alcuni aspetti della spiritualità di sant’Agostino”, cercando di “offrire qualche momento di nutrimento dell’anima”, precisa Baldoni.