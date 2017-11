Diocesi: Pavia, domani il convegno dibattito “Sorella povertà o miseria?”

Domani, presso l’aula magna del Collegio Ghislieri, si svolgerà il convegno dibattito, aperto alla cittadinanza, “Sorella povertà o miseria?”, durante il quale le istituzioni cittadine si interrogheranno su cosa Pavia stia facendo concretamente per i “suoi poveri” e della necessità di fare “rete”. L’iniziativa è organizzata dalla diocesi, in collaborazione con la Caritas e con il patrocinio del Comune, ed “è stata pensata come momento di riflessione in preparazione alla prima Giornata mondiale dei poveri, indicata da Papa Francesco per domenica 19 novembre, e per la quale il Santo Padre ha domandato alle comunità cristiane di creare momenti di incontro e di amicizia, di solidarietà e aiuto concreto per i più bisognosi”, si legge in una nota.

Il convegno, spiega la nota, “è nato da una intuizione dei Frati Minori di Canepanova che dal 1945 curano la mensa del povero della città. Ogni giorno alle porte del convento in via Foro Magno, accanto al palazzo del Municipio, si raccolgono più di un centinaio tra uomini e donne, su due turni, per ricevere dalle mani dei Frati e dei volontari della mensa un pasto caldo, vicinanza, amicizia”. Prendendo spunto dalle parole di San Francesco di Assisi, “il dibattito rifletterà su come la povertà, se accolta possa diventare sorella e aiutare il povero a vivere con dignità la propria vita; e su come, al contrario, se non accolta o subita, diventi miseria al punto da abbrutire l’uomo in tutte le sue dimensioni”. Il convegno sarà aperto alle ore 9.30 dal saluto di mons. Corrado Sanguineti, vescovo di Pavia, e del sindaco Massimo Depaoli che parteciperanno insieme ad altre autorità. Subito dopo prenderà la parola Donatella Turri, direttrice della Caritas di Lucca, che partendo dal monito di Papa Francesco “Non amiamo a parole, ma con i fatti”, terrà una conferenza sul tema di “Ripartire dai poveri per costruire una comunità”. Nelle seconda parte della mattinata (dalle 10.45 alle 12) il dibattito entrerà nel vivo con la tavola rotonda cui parteciperanno don Dario Crotti (direttore Caritas Pavia), Alice Moggi (assessore alle Politiche sociali del comune di Pavia), Simone Feder (Federazione Come, Casa del Giovane e coordinatore nazionale movimento No Slot), e Rosanna Nano (ordinario di Biologia generale, Anatomia e Fisiologia umana dell’Università di Pavia). Questo evento vedrà la partecipazione e collaborazione della Mensa del fratello, della Casa del giovane, della Comunità di Sant’Egidio e della Croce Rossa.